Maneskin di nuovo insieme lo spoiler di | La reunion a Sanremo 2027

Durante una diretta televisiva, un noto conduttore ha annunciato che i Maneskin si riuniranno e parteciperanno al Festival di Sanremo nel 2027. La notizia è stata data senza conferme ufficiali e si basa su un’indiscrezione trapelata durante la trasmissione. La possibile reunion del gruppo musicale, attiva da diversi anni, ha suscitato interesse tra i fan e gli addetti ai lavori. La data dell’evento rimane comunque da confermare.

(Adnkronos) – I Maneskin di nuovo insieme? Durante la diretta de 'La Pennicanza', Fiorello annuncia la presunta reunion del gruppo musicale, fissata per il Festival di Sanremo 2027. La gag è partita dal racconto di un incontro avvenuto ieri sera con due membri della band romana. "Ho incontrato Ethan e Thomas dei Maneskin", esordisce lo showman. "Ho detto ai ragazzi: 'Ragazzi, ma è vero che vi rimettete insieme? Corrisponde a verità questa notizia?'. E loro mi dicono: 'Sì, è vero. I Maneskin torneranno insieme'". Alla domanda di Biggio "e quando lo annunceranno?”, lo showman risponde: “La reunion verrà fatta a Sanremo 2027".🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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