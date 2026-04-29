Maneskin di nuovo insieme la reunion a sorpresa a Roma

A Roma, i componenti dei Maneskin si sono ritrovati per una cena, segnando il loro primo incontro pubblico dopo un periodo di assenza. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati visti insieme in un locale del centro storico della città, dove nel passato hanno iniziato la loro carriera musicale. La riunione è stata confermata da alcune foto diffuse sui social network.

(Adnkronos) – I Maneskin di nuovo insieme. Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio si sono ritrovati per una cena a Roma, lì nella stessa città dove tutto è cominciato. Lunedì 27 aprile i quattro componenti della band sono stati avvistati insieme attorno al tavolo del ristorante 'Il Tulipano Nero', nel cuore di Trastevere. Tuttavia, il motivo della riunion pare sia legato al compleanno di Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin che ieri, martedì 28 aprile, ha spento 26 candeline. Un'ottima occasione per trascorrere insieme una serata come ai vecchi tempi. Sarà questo il primo passo verso il ritorno ufficiale? Chi lo sa, ma le speranze dei fan che sognano di vederli di nuovo insieme sul palco rimangono ancora accese, ora più vive che mai.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

MANESKIN: LA REUNION IMMINENTE CHE TUTTI ASPETTAVANO Ãˆ FINALMENTE ARRIVATA

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