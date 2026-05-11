Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato un avviso riguardante un appalto integrato dal valore di 10,9 milioni di euro. Il progetto comprende sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori. La procedura riguarda un intervento pubblico e coinvolge diverse fasi, con un bando aperto alle offerte di imprese interessate. L’obiettivo è affidare l’incarico attraverso una gara pubblica europea.

Tempo di lettura: 3 minuti Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’Avviso relativo al procedimento di affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e miglioramento dell’efficienza energetica del Liceo Scientifico “Mancini” di Avellino. La procedura di gara è stata impostata secondo la formula dell’appalto integrato, per un importo complessivo di 10.938.448,39 euro oltre IVA, di cui 307.224,27 euro destinati ai servizi di progettazione e alle relative prestazioni accessori e 10.631.224,12 euro per l’esecuzione dei lavori. Tale modalità consentirà di individuare operatori economici e gruppi di progettazione altamente qualificati, ai quali saranno affidati sia lo sviluppo della progettazione esecutiva sia la realizzazione delle opere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mancini, appalto integrato da 10,9 milioni per progettazione e lavori

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