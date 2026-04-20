Campania appalto da 10 milioni | polemica per il clan Colombiano

In Campania, un appalto da 10 milioni di euro bandito da un ente regionale è stato assegnato al presidente della Provincia, che ricopre anche la carica di sindaco di un Comune. La notizia ha suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori e le parti interessate. L’assegnazione è avvenuta senza che siano stati resi noti dettagli sui criteri di selezione o eventuali contestazioni formali.

Un appalto da 10 milioni di euro bandito da un ente della Regione Campania è stato assegnato al presidente della Provincia, che ricopre contemporaneamente la carica di sindaco di San Marcellino. La gestione delle risorse pubbliche vede coinvolti Nicola Colombiano, Anacleto Colombiano e Crescenzo Colombiano, figure che partecipano alla crescita del patrimonio societario attraverso operazioni che sollevano interrogativi sulla trasparenza amministrativa. L’intreccio tra gestione pubblica e interessi familiari. Il nodo della questione risiede nel modo in cui le dinamiche societarie si sovrappongono alle cariche istituzionali. Il presidente della Provincia e sindaco di San Marcellino si trova al centro di una polemica legata all’accrescimento del patrimonio economico familiare tramite manovre che coinvolgono i propri congiunti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania, appalto da 10 milioni: polemica per il clan Colombiano Notizie correlate Maxi sequestro da 10,8 milioni al clan Santapaola-Ercolano: beni confiscati tra Catania e 38 immobili anche in provincia di ArezzoUn duro colpo al patrimonio della criminalità organizzata legata alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano è stato inferto dalla Procura Distrettuale... Leggi anche: Strade provinciali danneggiate da frane e smottamenti: appalto da quasi 2 milioni per la zona est Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Salario minimo, quali sono le regioni (oltre alla Sardegna) e i comuni che hanno adottato una legge negli appalti pubblici; Sciopero dei trasporti aprile 2026: calendario e orari città per città; Refezione scolastica a Castel Volturno Tar accoglie ricorso | sospesa aggiudicazione appalto. Mercoledì 22 aprile Roberto Vannacci è atteso in visita a Napoli. L'ex generale dell'Esercito Italiano, ora parlamentare europeo, sarà in città nelle prossime ore per inaugurare la nuova sede del suo movimento, Futuro Nazionale Campania, al Centro Direziona facebook Posizionamento community in piazza vicino allo striscione "Lega Campania" con l'amico Sen. Cantalamessa. Nb: foto presa quando stava ancora arrivando il corteo e l'evento non era ancora iniziato. x.com