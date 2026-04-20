Campania appalto da 10 milioni | polemica per il clan Colombiano

Da ameve.eu 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Campania, un appalto da 10 milioni di euro bandito da un ente regionale è stato assegnato al presidente della Provincia, che ricopre anche la carica di sindaco di un Comune. La notizia ha suscitato polemiche e discussioni tra gli addetti ai lavori e le parti interessate. L’assegnazione è avvenuta senza che siano stati resi noti dettagli sui criteri di selezione o eventuali contestazioni formali.

Un appalto da 10 milioni di euro bandito da un ente della Regione Campania è stato assegnato al presidente della Provincia, che ricopre contemporaneamente la carica di sindaco di San Marcellino. La gestione delle risorse pubbliche vede coinvolti Nicola Colombiano, Anacleto Colombiano e Crescenzo Colombiano, figure che partecipano alla crescita del patrimonio societario attraverso operazioni che sollevano interrogativi sulla trasparenza amministrativa. L’intreccio tra gestione pubblica e interessi familiari. Il nodo della questione risiede nel modo in cui le dinamiche societarie si sovrappongono alle cariche istituzionali. Il presidente della Provincia e sindaco di San Marcellino si trova al centro di una polemica legata all’accrescimento del patrimonio economico familiare tramite manovre che coinvolgono i propri congiunti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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