Per la Pasqua del 2026, i costi dei trasporti stanno aumentando significativamente. I prezzi dei biglietti aerei sono saliti fino all’80%, mentre anche i costi dei treni sono in aumento. Questa festività si avvicina in un periodo caratterizzato da tensioni politiche ed economiche, spingendo molti a pianificare viaggi che si rivelano più costosi rispetto agli anni precedenti.

Pasqua giunge, quest’anno, in un clima di forti tensioni politiche ed economiche. Questa festività, che spesso coincide con l’arrivo del bel tempo, è in genere occasione per molti per fare i bagagli e trascorrere qualche giorno fuori casa. Sarà più difficile quest’anno superare i confini nazionali: da un lato a causa dei conflitti che minano la stabilità geopolitica e la sicurezza, dall’altro per i costi, che soprattutto sul fronte dei voli hanno raggiunto picchi davvero impressionanti. Come ogni anno, l’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato i costi dei viaggi in treno, pullman e aereo nelle festività di Pasqua, effettuando il confronto anche con il 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pasqua 2026, vacanze più care: dagli aerei ai treni, aumenti sul costo dei biglietti fino all’80%

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