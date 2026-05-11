Man United e Arsenal in lotta per la stella della Juventus Cambiaso

Da fonti vicine al mondo del calcio, si apprende che il terzino della Juventus, Andrea Cambiaso, è al centro di un interesse da parte di alcuni club di Premier League. Le trattative sono ancora in fase iniziale, ma l'interesse nei suoi confronti sembra essere elevato. La Juventus, al momento, non ha rilasciato commenti ufficiali sulla possibile cessione del giocatore.

Notizia fresca giunta in redazione: Il terzino della Juventus Andrea Cambiaso sta emergendo come un obiettivo molto ambito per le squadre di Premier League. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Manchester United e Arsenal si stanno posizionando per assicurarsi la firma del 26enne nazionale italiano. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Secondo quanto riferito, Cambiaso sarebbe pronto a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera durante la prossima finestra di mercato, e la Juventus ha tranquillamente fatto sapere alle parti interessate che un’uscita è possibile.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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[BBC] Questa è la prima volta che il Manchester United non riesce a segnare in una partita di Premier League dal 24 novembre - e solo la quarta volta in questa stagione dopo Arsenal (c), Man City (a) ed Everton (c). reddit

Moretto: Il Manchester United sarebbe pronto ad offrire un ingaggio di 4.5 milioni netti annui ad Ederson. Anche l’Arsenal ha chiesto informazioni, ma non è una priorità. Lo United ha superato l’Atletico come proposta contrattuale. Nessun club comunque ha a x.com