La Juventus sta parlando con l'agente Jorge Mendes per ingaggiare a parametro zero un giocatore del Manchester City. La società bianconera ha manifestato interesse per Bernardo Silva, che attualmente milita nel club inglese. La trattativa è in corso e si sta valutando la possibilità di portare il calciatore in Italia senza il pagamento di una cifra di trasferimento.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. In questo momento, la decisione è completamente nelle mani di Bernardo Silva. Le attese sono che il centrocampista portoghese non prenda decisioni significative riguardo al suo futuro fino alla fine della stagione 2025-26 con il Manchester City. È importante notare che la Juventus non è l’unica squadra interessata a un potenziale trasferimento gratuito per Bernardo Silva questa estate. Il giocatore ha attratto l’attenzione di club sia in Europa che oltre oceano; tra i nomi emersi ci sono Inter Miami e Galatasaray, entrambi considerati destinazioni possibili. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus in contatto con Jorge Mendes per ingaggiare a zero stella del Man City.

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