Mamme e neonati | il CAV torna al Buzzi con nuovi spazi di supporto

Il Centro Antiviolenza (CAV) torna al reparto di ostetricia dell'ospedale Buzzi con nuovi spazi dedicati alle mamme e ai neonati. I percorsi di assistenza sono stati rivisti per offrire un supporto più strutturato alle madri e ai bambini, mentre il centro punta ora all'accreditamento come Centro Antiviolenza. Questi cambiamenti mirano a migliorare l’accoglienza e l’assistenza alle donne che affrontano situazioni di difficoltà.

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? Punti chiave Come cambierà l'assistenza alle madri con i nuovi percorsi del CAV?. Perché il centro punta ora all'accreditamento come Centro Antiviolenza?. Quali progetti concreti aiutano le neo-mamme a superare l'isolamento sociale?. Chi sono i professionisti che gestiscono il supporto economico e lavorativo?.? In Breve Il 33% delle donne assistite dal centro ha subito o subisce violenza di genere.. Il CAV punta all'accreditamento regionale come Centro Antiviolenza presso la Lombardia.. Progetti attivi includono Mamme Insieme, Working Mama e il sostegno economico Progetto Cicogna.. La responsabile della struttura è la dottoressa Paola Persico, premiata con Ambrogino d'Oro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mamme e neonati: il CAV torna al Buzzi con nuovi spazi di supporto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il Centro di aiuto alla Vita Vittore Buzzi “torna a casa”: accanto alle mamme e ai bambini dell’Ospedale di via CastelvetroIl Centro di Aiuto alla Vita Vittore Buzzi è tornato nella propria sede all’interno dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, in via Castelvetro 22,... Asti, nuovi spazi per giovani: laboratori e supporto psicologico? Cosa sapere L'Auditorium di via Goltieri 3 ad Asti ospita il programma DesTEENazione fino al 2026. Argomenti più discussi: Alla Mangiagalli di Milano un giorno e mezzo da record: 40 bambini nati in 36 ore; Festa della Mamma; Torna la mostra fotografica che racconta Allattami per celebrare la sua crescita; Festa della Mamma 2026 a Roma: laboratori, letture e spettacoli per bambini. ? i genitori stanno silenziosamente dicendo No grazie al protocollo standard per i neonati.? ?Sempre più mamme e papà stanno rifiutando l'iniezione di routine di vitamina K, il vaccino contro l'epatite B alla nascita e l'intero pacchetto per ogni eve x.com Registro per neonati per familiari in Italia reddit Perché gran parte dei neonati è protetto dalle infezioni? Il segreto svelato dalla scienzaÈ il primo regalo con cui le mamme equipaggiano i loro bebè per affrontare le avversità della vita: super anticorpi in grado di combattere i germi, trasmessi al nascituro in utero. U no studio ... ilmessaggero.it