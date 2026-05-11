Mamme e neonati | il CAV torna al Buzzi con nuovi spazi di supporto

Da ameve.eu 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Antiviolenza (CAV) torna al reparto di ostetricia dell'ospedale Buzzi con nuovi spazi dedicati alle mamme e ai neonati. I percorsi di assistenza sono stati rivisti per offrire un supporto più strutturato alle madri e ai bambini, mentre il centro punta ora all'accreditamento come Centro Antiviolenza. Questi cambiamenti mirano a migliorare l’accoglienza e l’assistenza alle donne che affrontano situazioni di difficoltà.

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? Punti chiave Come cambierà l'assistenza alle madri con i nuovi percorsi del CAV?. Perché il centro punta ora all'accreditamento come Centro Antiviolenza?. Quali progetti concreti aiutano le neo-mamme a superare l'isolamento sociale?. Chi sono i professionisti che gestiscono il supporto economico e lavorativo?.? In Breve Il 33% delle donne assistite dal centro ha subito o subisce violenza di genere.. Il CAV punta all'accreditamento regionale come Centro Antiviolenza presso la Lombardia.. Progetti attivi includono Mamme Insieme, Working Mama e il sostegno economico Progetto Cicogna.. La responsabile della struttura è la dottoressa Paola Persico, premiata con Ambrogino d'Oro.🔗 Leggi su Ameve.eu

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