Le ricerche per trovare Sonia Bottacchiari e i suoi due figli continuano sui monti del Friuli, dove una segnalazione considerata affidabile ha portato le autorità a intensificare gli sforzi. Un uomo è stato segnalato come possibile aiuto nella scomparsa della donna, ma non sono stati ancora forniti dettagli ufficiali su questa informazione. Le forze dell’ordine stanno lavorando per verificare quanto segnalato e chiarire la dinamica dei fatti.

Tarcento, 9 maggio 2026 – È ancora sui monti del Friuli che si concentrano le ricerche di Sonia Bottacchiari e dei due figli minorenni. L’auto con cui il 20 aprile la famiglia ha lasciato Castell’Arquato, nel Piacentino, è stata ritrovata tre giorni fa a Tarcento, paese della provincia di Udine, ai piedi delle Prealpi e a 25 km dal confine con la Slovenia. E una segnalazione ora spinge soccorritori e inquirenti a insistere in questa zona. È infatti considerato attendibile il racconto di un escursionista che ai carabinieri ha spiegato di aver visto la donna e i ragazzi – con anche i 4 cani di proprietà – in una località friulana di montagna. Al momento la Procura di Piacenza procede per sottrazione di minor i ma l’ipotesi di reato potrebbe essere modificata in sequestro di persona, molto più grave.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mamma e figli scomparsi, c’è una segnalazione attendibile in Friuli. Un uomo ha aiutato Sonia a scomparire?

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