Mamma e figli scomparsi nella casa del padre di Sonia spuntano delle lettera scritte dalla donna | ?Situazione di sofferenza e inquietudine

Da ilgazzettino.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state trovate due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani. Le lettere sono state rinvenute nella casa del padre di Sonia, situata in una zona residenziale. Finora, non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle lettere, ma si parla di una situazione di sofferenza e inquietudine descritta dalla donna. La vicenda resta al centro delle indagini in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Spuntano due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani. «Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria». Lo apprende la Tgr Rai del Fvg dalla Procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella. La Procuratrice ha riferito sempre la Tgr Fvg ha sottolineato «l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

mamma e figli scomparsi nella casa del padre di sonia spuntano delle lettera scritte dalla donna situazione di sofferenza e inquietudine
© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi, nella casa del padre di Sonia spuntano delle lettera scritte dalla donna: ?«Situazione di sofferenza e inquietudine»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Mamma e figli scomparsi, nella casa dell'ex marito di Sonia spunta una lettera scritta dalla donna: ?«Situazione di sofferenza e inquietudine»TARCENTO - Mentre rimangono dispersi Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni, spunta una lettera nella casa del padre dei due adolescenti.

Scompare con i figli in Friuli: trovata una lettera di Sonia Bottacchiari a casa del padre. «Situazione di sofferenza e inquietudine» – Il videoSonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre.

Argomenti più discussi: Madre e figli scomparsi, quarto giorno di ricerche; Madre e due figli adolescenti scomparsi mentre erano in vacanza in Friuli: le ricerche; Mamma e figli scomparsi in Friuli, parla il papà: ultime news; Scomparsi nel nulla, il giallo della mamma e dei suoi figli non trova soluzioni.

situazione di mamma e figli scomparsiMamma e figli scomparsi, spunta una lettera scritta da Sonia nella casa del padre: «Situazione di sofferenza e inquietudine»TARCENTO - Mentre rimangono dispersi Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni, spunta una lettera nella casa del padre. A scriverla sarebbe stata, secondo le prime informazioni, proprio ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web