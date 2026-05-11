Sono state trovate due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni scomparsa il 20 aprile insieme ai due figli adolescenti e ai quattro cani. Le lettere sono state rinvenute nella casa del padre di Sonia, situata in una zona residenziale. Finora, non sono stati forniti dettagli sul contenuto delle lettere, ma si parla di una situazione di sofferenza e inquietudine descritta dalla donna. La vicenda resta al centro delle indagini in corso.

Spuntano due lettere scritte da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i due figli adolescenti e i 4 cani. «Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sono state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Fanno pensare a una volontà suicidaria». Lo apprende la Tgr Rai del Fvg dalla Procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella. La Procuratrice ha riferito sempre la Tgr Fvg ha sottolineato «l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso».🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma e figli scomparsi, nella casa del padre di Sonia spuntano delle lettera scritte dalla donna: ?«Situazione di sofferenza e inquietudine»

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Scompare con i figli in Friuli: trovata una lettera di Sonia Bottacchiari a casa del padre. «Situazione di sofferenza e inquietudine» – Il videoSonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa dal 20 aprile insieme ai suoi due figli di 16 e 14 anni, aveva lasciato una lettera al padre.

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Più d’uno racconta di aver visto la mamma, i due ragazzi di 14 e 16 anni e i quattro cani nelle zone intorno a Tarcento (Udine), dove l’auto della famiglia piacentina è stata ritrovata il 6 maggio, a due settimane dalla loro scomparsa. Almeno venti le segnalazion x.com

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