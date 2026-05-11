Una giovane donna di 17 anni ha denunciato di essere stata violentata in casa da un uomo di origini bengalesi. La vittima ha riferito che l’aggressore avrebbe atteso che il marito, assente per lavoro, lasciasse l’abitazione, lasciando lei e il neonato nella stanza vicina. L’episodio si sarebbe verificato in un momento in cui l’appartamento era rimasto solo con l’uomo. La donna ha sporto denuncia alle autorità competenti.

VENEZIA - Ha aspettato che il marito di lei uscisse di casa. Poi, secondo il racconto della vittima, avrebbe approfittato del fatto che nell’appartamento fossero rimasti soltanto lei e il suo bambino di appena tre mesi per aggredirla e violentarla tra quelle stesse mura in cui tutti vivevano insieme. Una vicenda pesantissima, avvenuta entro i confini del Comune di Venezia, che ora vede al centro delle indagini dei carabinieri un cittadino bengalese ospitato dalla giovane coppia. LA VICENDA La vittima è una ragazza di 17 anni, madre da pochissimi mesi. Sabato sera, attorno alle 21, sarebbe rimasta sola nell’abitazione con il neonato mentre il compagno si trovava fuori per lavoro.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Mamma di 17 anni violentata in casa dall'ospite bengalese. Il marito era al lavoro e il neonato nella stanza accanto

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Il lavoro accanto al marito, la 15enne sempre solare. Chi erano Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia avvelenate dalla ricinaI Di Vita erano una famiglia ben conosciuta a Pietracatella, piccolo centro del Molise, di circa 1200 anime, in provincia di Campobasso.

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