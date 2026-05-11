Maluma diventa papà per la seconda volta | l’annuncio sui social
Un cantante famoso ha annunciato tramite i social di essere in attesa del suo secondo bambino. Ha pubblicato una foto su Instagram senza fornire altri dettagli. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi follower, che hanno lasciato commenti di auguri. Non sono state fornite informazioni sul momento in cui nascerà il bambino o su eventuali altri dettagli familiari.
Maluma sceglie di pubblicare uno scatto su Instagram per annunciare la bella notizia: diventerà papà per la seconda volta. Ecco chi è la compagna Malumaè il re del reggaeton e la famiglia è da sempre il suo“traguardo più grande”.Questo desiderio già si era avverato con la nascita dellaprima figlia nel 2024ma oggi trova un completamento ulteriore. L’artista ha appena annunciato sui social chediventerà papà per la seconda volta: sarà unmaschietto. Malumaha pubblicato su Instagram uno scatto in bianco e nero cheraffigura lui stesso e la prima figlia, Paris, mentre baciano la pancia della compagna, Susana Gómez. Nella descrizione del post un semplicecuore azzurroche lascia intendere il sesso del bebè.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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