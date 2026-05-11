Maluma diventa papà per la seconda volta | l’annuncio sui social

Un cantante famoso ha annunciato tramite i social di essere in attesa del suo secondo bambino. Ha pubblicato una foto su Instagram senza fornire altri dettagli. La notizia ha suscitato attenzione tra i suoi follower, che hanno lasciato commenti di auguri. Non sono state fornite informazioni sul momento in cui nascerà il bambino o su eventuali altri dettagli familiari.

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