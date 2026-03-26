Vento fortissimo nella notte | sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari

Nella notte il vento ha raggiunto intensità superiori agli 80 chilometri orari sul lago, causando condizioni meteorologiche difficili nella zona del Lecchese. La perturbazione si è verificata in seguito a un'ondata di maltempo che ha interessato la regione mercoledì sera. Le raffiche di vento hanno avuto un impatto significativo sul territorio, come risulta dai dati registrati.

Le punte massime all'alba ad Abbadia, situazione meteo critica anche in Brianza. Il record ai Piani di Bobbio: 108 kmh Una notte complessa dal punto di vista meteorologico, la scorsa, complice il fortissimo vento che ha spirato sul Lecchese come da previsioni dopo l'inattesa ondata di maltempo verificatasi mercoledì sera. L'allerta di colore arancione (criticità moderata) è entrata in vigore alle ore 21 di mercoledì e puntuale il vento si è rinforzato dalla tarda serata, soffiando con vigore tutta la notte. Si tratta di venti di favonio che portano un aumento delle temperature minime (fino a 8° C) e un lieve calo delle massime (14-15° C). 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Vento fortissimo nella notte: sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari Articoli correlati Leggi anche: Allerta vento: raffiche di Maestrale oltre gli 80 chilometri orari e instabilità in arrivo Vento forte in arrivo su novarese e Vco: raffiche fino a 80 chilometri orariSecondo l'ultimo bollettino di Arpa, dal pomeriggio di oggi sono attesi venti forti che interesseranno il territorio anche nella giornata di giovedì... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Vento fortissimo Temi più discussi: Vento fortissimo nella notte: sul lago raffiche oltre gli 80 chilometri orari; Allerta meteo per vento forte / Notizie / Novità / Homepage; Protezione civile, emessa un’allerta gialla per vento forte; Vento forte: decine di interventi nella notte. Anche oggi avviso meteo, previsioni e chiusure. Maltempo, 15 interventi dei vigili del fuoco nella notte per alberi e pali pericolanti a causa delle forti raffiche di ventoTREVISO - Danni da maltempo nella provincia di Treviso la notte fra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo: 15 gli interventi dei vigili del ... msn.com Vento forte in arrivo, allerta meteo gialla in tutta la regioneDa questa notte addio almeno per un po' al meteo primaverile, previsto un marcato peggioramento: neve sopra i 300 metri e brusco calo delle temperature ... rainews.it Ci siamoooo! Il fortissimo vento ci sta spingendo verso il primo faro della nostra avventura - facebook.com facebook