Maltempo in Toscana | rischio mareggiate allerta gialla prolungata a martedì 12

Per martedì, la Protezione civile regionale ha prolungato l’allerta gialla in Toscana a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il maltempo ha portato a rischi di mareggiate e peggioramenti nelle condizioni del mare e del territorio. La sala operativa monitora costantemente la situazione e ha emesso avvisi di precauzione per le zone più vulnerabili. La previsione indica che le condizioni rimarranno instabili almeno fino a martedì sera.

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FIRENZE – Un flusso di correnti umide mantiene tempo instabile sulla Toscana. Per la giornata di domani, martedì, la Sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la costa centro settentrionale, con validità fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio 2026. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: rischio mareggiate, allerta gialla prolungata a martedì 12 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvoltiFirenze, 5 maggio 2026 – L’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana va avanti. Leggi anche: Maltempo in Toscana: allerta gialla prorogata a martedì 14 per temporali forti. Le zone a rischio Argomenti più discussi: Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischio; Meteo in Toscana, arrivano altri temporali: scatta l’allerta arancione – La lista dei comuni a rischio; Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni del Centro e del Nord; Maltempo in Toscana: allagamenti a Carrara, 150 persone evacuate ad Asciano per paura di una frana dopo l'incendio del monte Faeta. Prorogata l'allerta. DPCgov: Lunedì 11 maggio Venti di burrasca al Centro-Nord, specie nelle aree interne ? #allertaGIALLA per temporali e rischio idrogeologico in Lombardia, Toscana e Umbria Leggi l'avviso meteo del 10 maggio bit.ly/4dfniN8 #protezionecivile x.com Maltempo in Toscana: rischio mareggiate, allerta gialla prolungata a martedì 12Per la giornata di domani, martedì, la Sala operativa della Protezione civile regionale, a causa del mare agitato a nord di Capraia fino al pomeriggio, ha prolungato l’allerta di codice giallo per la ... firenzepost.it