L’ondata di maltempo che ha colpito la Toscana prosegue, con l’allerta gialla e arancione che resta in vigore in diversi comuni della regione. Le autorità hanno emesso nuove comunicazioni per avvisare i cittadini delle possibili criticità legate alle condizioni meteorologiche avverse. Le aree interessate includono diverse zone della regione, dove si segnalano piogge intense e temporali frequenti. La situazione viene monitorata costantemente dalle protezioni civili locali.

Firenze, 5 maggio 2026 – L’ondata di maltempo che sta interessando la Toscana va avanti. L’allerta meteo che era già stata emanata dalla sala regionale della Protezione civile fino alla mezzanotte di oggi – gialla per buona parte della regione ad esclusione delle zone meridionali, orientali e delle isole e arancione per le zone interessate dall’incendio del monte Faeta –prosegue anche nella giornata di mercoledì 6 maggio, questa volta includendo anche le zone che nell’allerta valida per martedì 5 maggio erano in verde. Allerta gialla e arancione “Allerta arancione prorogata dalla nostra sala operativa per rischio idrogeologico limitatamente...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo in Toscana, prolungata l’allerta gialla-arancione. I comuni coinvolti

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