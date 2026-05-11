? Domande chiave Come ha fatto una famiglia a arricchirsi con il passaggio sull'Adda?. Chi sono stati i Ragazzi del Porto che hanno salvato il palazzo?. Cosa si può ammirare nelle vetrate realizzate da Trento Longaretti?. Quali leggende si nascondono tra le piante del parco sul Monte Barro?.? In Breve Visite dalle 14:00 alle 18:00 con offerta libera senza prenotazione preventiva.. Percorso di tre momenti da 20 minuti tra palazzo, chiesa e parco.. Vetrate di Trento Longaretti realizzate tra gli anni Ottanta e Novanta.. Passaggio alla Curia Milanese nel 1976 dopo il salvataggio dei Ragazzi del Porto.. Il Gruppo Fai Giovani di Lecco aprirà le porte di Palazzo Bonanomi Recalcati a Malgrate sabato 23 e domenica 24 maggio 2026, permettendo ai visitatori di scoprire una dimora storica rimasta per lungo tempo chiusa al pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malgrate: Palazzo Bonanomi Recalcati aperto al pubblico il 23 e 24 maggio

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