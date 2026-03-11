Comunali 2026 il 23 e il 24 maggio di nuovo alle urne | i 23 Comuni del Torinese dove si eleggerà il sindaco

Il 23 e il 24 maggio si terranno le elezioni comunali in 23 Comuni del Torinese, dove si voterà per scegliere i nuovi sindaci. Questa tornata segue le consultazioni per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, svoltesi tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. Le elezioni amministrative rappresentano un nuovo appuntamento elettorale nella regione.

Dopo il voto per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia di domenica 22 e lunedì 23 marzo un'altra tornata elettorale, però Amministrativa, riguarderà il Torinese. Vi saranno le elezioni Comunali in 23 città e paesi della provincia, si voterà domenica 24 (dalle 7 alle 23) e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

