Comunali 2026 il 23 e il 24 maggio di nuovo alle urne | i 23 Comuni del Torinese dove si eleggerà il sindaco

Il 23 e il 24 maggio si terranno le elezioni comunali in 23 Comuni del Torinese, dove si voterà per scegliere i nuovi sindaci. Questa tornata segue le consultazioni per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, svoltesi tra domenica 22 e lunedì 23 marzo. Le elezioni amministrative rappresentano un nuovo appuntamento elettorale nella regione.

