Maleo a settembre apre il nido da oltre un milione di euro Via alle preiscrizioni | ci sono 30 posti

A Maleo, in provincia di Lodi, un nuovo asilo nido comunale sarà operativo a partire dal primo settembre. La struttura, il cui costo supera il milione di euro, si trova in via Iseo e accoglierà bambini dai 3 ai 36 mesi. Le preiscrizioni inizieranno il 18 maggio e al momento sono disponibili 30 posti. Nei prossimi giorni è previsto anche un open day per visitare la struttura.

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