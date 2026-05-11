Maleo a settembre apre il nido da oltre un milione di euro Via alle preiscrizioni | ci sono 30 posti
A Maleo, in provincia di Lodi, un nuovo asilo nido comunale sarà operativo a partire dal primo settembre. La struttura, il cui costo supera il milione di euro, si trova in via Iseo e accoglierà bambini dai 3 ai 36 mesi. Le preiscrizioni inizieranno il 18 maggio e al momento sono disponibili 30 posti. Nei prossimi giorni è previsto anche un open day per visitare la struttura.
Maleo (Lodi), 11 maggio 2026 – Il nuovo asilo nido comunale da oltre un milione di euro (per piccoli dai 3 ai 36 mesi ) aprirà il 1° settembre in via Iseo e dal 18 maggio scatteranno le preiscrizioni (presto ci sarà un open day). Può ospitare fino a 30 bambini. Oltre 800mila euro sono arrivati dal bando Pnrr dedicato alla realizzazione dei nuovi nidi, mentre altri 60mila da un finanziamento specifico per gli arredi scolastici 0-6 anni. Nido esperienziale. Il sindaco Dante Sguazzi commenta: “C’è grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto e per essere una struttura che non vuole essere un servizio standard”. La priorità verrà data ai residenti di Maleo e ai cittadini dei Comuni limitrofi che stanno definendo convenzioni con l’ente locale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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