Sicilia Express Pasqua 2026 biglietti in vendita sabato 28 marzo alle 11 | 30 | 550 posti da 29,90 euro per il treno speciale da Torino a Palermo e Siracusa

Da orizzontescuola.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 28 marzo alle 11:30 sarà possibile acquistare i biglietti per il Sicilia Express Pasqua 2026 attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e FS Treni Turistici Italiani. Sono disponibili 550 posti a partire da 29,90 euro per il treno speciale che collega Torino con Palermo e Siracusa. La vendita si svolgerà online, presso le biglietterie e i punti self-service in stazione.

La vendita dei biglietti del Sicilia Express Pasqua 2026 si apre sabato 28 marzo alle 11:30 sui canali ufficiali di Trenitalia — app, sito web, biglietterie fisiche e self-service in stazione — e sul portale di FS Treni Turistici Italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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