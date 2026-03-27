Sicilia Express Pasqua 2026 biglietti in vendita sabato 28 marzo alle 11 | 30 | 550 posti da 29,90 euro per il treno speciale da Torino a Palermo e Siracusa

Sabato 28 marzo alle 11:30 sarà possibile acquistare i biglietti per il Sicilia Express Pasqua 2026 attraverso i canali ufficiali di Trenitalia e FS Treni Turistici Italiani. Sono disponibili 550 posti a partire da 29,90 euro per il treno speciale che collega Torino con Palermo e Siracusa. La vendita si svolgerà online, presso le biglietterie e i punti self-service in stazione.

La vendita dei biglietti del Sicilia Express Pasqua 2026 si apre sabato 28 marzo alle 11:30 sui canali ufficiali di Trenitalia — app, sito web, biglietterie fisiche e self-service in stazione — e sul portale di FS Treni Turistici Italiani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Sicilia Express Pasqua 2026: biglietti in vendita a breve, treno low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile con posti a partire da 29,90 euroIl Sicilia Express torna per le festività pasquali con un convoglio speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni... Treno Sicilia Express per Pasqua, biglietti in vendita dalle 11,30 di sabato 28 marzoLa Regione comunica la data dopo lo slittamento di una settimana per motivi tecnici e amministrativi. Contenuti e approfondimenti su Sicilia Express Pasqua Temi più discussi: A Pasqua torna il Sicilia Express: finanziato il treno per i siciliani che vivono nel resto d'Italia; Sicilia Express, vendita biglietti dal 22 marzo: prezzi e percorso del treno per Pasqua; A Pasqua torna il treno Sicilia Express: biglietto a prezzo contenuto per tornare a casa dal Nord; Sicilia Express Pasqua 2026: biglietti in vendita a breve, treno low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile con posti a partire da 29,90 euro. Sicilia Express, da sabato in vendita i biglietti per il treno speciale di PasquaSicilia Express Sicilia Express, il treno low cost partirà da Torino e dopo diverse ... msn.com Sicilia Express Pasqua 2026: biglietti in vendita a breve, treno low cost da Torino a Palermo e Siracusa dal 2 al 7 aprile con posti a partire da 29,90 euroIl Sicilia Express torna per le festività pasquali con un convoglio speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani. orizzontescuola.it SICILIA EXPRESS PER PASQUA, BIGLIETTI IN VENDITA DALLE 11:30 DI SABATO 28 MARZO: PREZZI DA 29,90 EURO Dopo un rinvio di una settimana dovuto a motivi tecnici e amministrativi, arriva finalmente la data ufficiale: dalle ore 11:30 di sabato 28 m - facebook.com facebook Torna il #SiciliaExpress per #Pasqua2026 Da Torino verso Messina, Palermo e Siracusa con biglietti da 29,90€: una risposta al caro voli per i siciliani al Nord 550 posti disponibili per facilitare il rientro in #Sicilia x.com