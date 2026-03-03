Estate nido e laboratori pomeridiani negli asili | Comune di Verona investe oltre mezzo milione di euro

Il Comune di Verona ha annunciato un investimento di 573 mila euro per il prossimo anno scolastico 2026-2027, destinato all’ampliamento dei servizi dedicati ai bambini da zero a sei anni. L’obiettivo è aumentare le disponibilità nei nidi e potenziare i laboratori pomeridiani nelle scuole dell’infanzia comunali. La somma copre interventi e attività rivolte ai più piccoli, con un’attenzione particolare all’ampliamento delle strutture e delle offerte educative.

Il Comune di Verona ha deciso di investire 573mila euro nell'ampliamento dei servizi "zerosei" per il prossimo anno scolastico 2026-2027, rafforzando sia l'offerta per i più piccoli nei nidi, sia le attività integrative nelle scuole dell'infanzia comunali.L'intervento complessivo si articola su.