Malen-Dybala la coppia che accende la Roma | 180 minuti per conquistare la Champions

La Roma punta tutto sui suoi attaccanti per tentare di qualificarsi alla Champions League. Dopo la vittoria contro il Parma, sono Donyell Malen e Paulo Dybala i protagonisti principali della squadra in questa fase decisiva del campionato. Sono passati 180 minuti per cercare di ottenere il risultato necessario, con la coppia che ha contribuito in modo determinante alla prestazione complessiva.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La Roma si aggrappa ai suoi uomini migliori per inseguire un sogno chiamato Champions League. E oggi più che mai il volto della rincorsa giallorossa è quello della coppia formata da Donyell Malen e Paulo Dybala, protagonisti della vittoria contro il Parma. A due giornate dalla fine del campionato, i capitolini sono ancora pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro e possono contare su un’intesa offensiva che, nonostante il poco tempo trascorso insieme in campo, fa la differenza. La vittoria del Tardini ha confermato una sensazione sempre più evidente: quando Dybala e Malen giocano insieme, la Roma cambia volto. Qualità tecnica, imprevedibilità e capacità di decidere le partire nei momenti chiave.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, Gasperini ritrova il tridente: Dybala e Malen per la ChampionsA quattro giornate dal calare del sipario, la Roma di Gian Piero Gasperini recupera il suo arsenale pesante per tentare l’assalto disperato al quarto... Roma, torna il tridente Malen-Dybala-Soulé: Gasperini si gioca la Champions a BolognaIl ritorno di Paulo Dybala e Matias Soulé dal primo minuto a Bologna modifica l’assetto tattico della Roma in vista dello sprint per la... Argomenti più discussi: Con il rigore last minute decide di nuovo Malen, Dybala pronto all’addio; L'intervista a Dybala e Malen dopo la vittoria sul Parma!; Rigoristi Roma, Malen ora è leader anche dal dischetto: Dybala gli lascia tiro contro il Parma; Rassegna Stampa | Rinforzi per Malen: Dybala dal via. Gasp in mezzo ritrova anche Koné. ? Gian Piero #Gasperini al termine di #ParmaRoma si è espresso sulla coppia #Dybala- #Malen. Secondo il tecnico, Malen è un ragazzo tranquillo ed introverso anche se si è integrato molto bene le gruppo. @DAZN #ASRoma x.com