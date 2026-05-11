Il 29 maggio viene pubblicato il nuovo album dei MotelNoir, intitolato “MalaMilano”. Il disco è un omaggio alla Milano degli anni '70, con riferimenti e atmosfere che richiamano quel periodo, ma si presenta anche come una riflessione sulla realtà contemporanea. La band ha descritto il lavoro come un progetto coraggioso, che unisce elementi storici e attuali senza compromessi. L’album si inserisce in un percorso musicale che combina suggestioni vintage e sensibilità moderna.

Un tuffo nella Milano degli anni ’70 ma con uno sguardo lucido sul presente. Esce il 29 maggio ‘ MalaMilano ‘, anche in edizione fisica in vinile, il nuovo album dei MotelNoire storica band milanese nata nelle periferia che ha sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. La band, composta da Domenico ‘Nik’ Castaldi (voce e chitarra), Danilo Di Lorenzo (tastiere e cori), Tony Corizia (basso) e Cristian Fusi (batteria e percussioni), racconta la vita reale e le contraddizioni della società, dando voce a chi vive ai margini. “Mala Milano non è un album autobiografico, ma è un racconto di tante storie che abbiamo raccolto in questi anni e in cui ci si deve identificare un po’ tutti”, ha raccontato a LaPresse il leader ‘Nik’ Castaldi.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “MalaMilano”, i MotelNoir cantano la strada: “Album coraggioso”

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