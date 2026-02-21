Sanremo 2026 cosa dice la classifica degli album prima del Festival e degli album dei Big

Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e l'ultima classifica FIMI ci dice che, guardando la composizione, forse si poteva azzardare un po' di rap in più. Luchè l'unico Big in top 100.🔗 Leggi su Fanpage.it

Prima di Sanremo 2026 la classifica degli album dice che il rap non è morto, ma al Festival è quasi assenteLa classifica degli album di questa settimana rivela che il rap mantiene una presenza significativa, ma al Festival di Sanremo 2026 il genere appare quasi assente.

Tony Colombo al 2° posto della classifica Fimi con l’album “Predestinato” e al 4° nella classifica generale “Album & compilation”Tony Colombo raggiunge il secondo posto nella classifica FIMI con il suo nuovo album, “Predestinato”, e si posiziona al quarto nella classifica generale “Album & Compilation”.

Tredici Pietro a Sanremo 2026. L'autolesionismo, gli psicofarmaci e il rapporto con papà Gianni Morandi: «Una grossa ombra dalla quale è difficile uscire»Tredici Pietro debutta al Festival di Sanremo 2026 con il brano «Uomo che cade» e si presenta come una delle presenze più interessanti di questa edizione. Il suo ... leggo.it

Dargen D’Amico, l’intelligenza artificiale e la politica a Sanremo 2026: «Non possiamo più fidarci di quello che vediamo. E non mi dimentico del genocidio a Gaza»A Sanremo 2026 Dargen D’Amico torna con Ai Ai, un brano sull’intelligenza artificiale e sul rischio di non potersi più fidare di ciò che vediamo. Dalla Rai alle foto modificate, fino alla sua dichiara ... vanityfair.it

