Il presidente del Coni ha discusso della sua possibile candidatura alla guida della Federcalcio durante un’intervista, rispondendo a domande sui nomi di ex calciatori che potrebbero sostenerlo. Ha dichiarato di non ricordare nessuno tra gli ex giocatori che abbia espresso interesse o supporto in questa direzione. Le sue parole sono state riferite dal quotidiano in un contesto di analisi sulla possibile corsa alla presidenza della FIGC.

Inter News 24 Malagò, intervistato da Il Foglio, ha parlato così della sua candidatura alla presidenza della FIGC: ecco le sue parole. Nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro”, organizzato dal quotidiano Il Foglio, l’ex presidente del Coni, Giovanni Malagò, chiarisce alcuni punti in merito alla sua candidatura alla presidenza FIGC dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni. CAMBIO SISTEMA – « Rispetto a chi sta nel calcio il mio non è un grande curriculum (da calciatore, ndr). Un cambio di sistema? Abodi ha detto una cosa condivisibile ». HO AVUTO LA MIA OCCASIONE 8 ANNI FA? – « Sotto il profilo tecnico non so a cosa si riferisca Binaghi.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Malagò parla della sua candidatura alla FIGC: «Ex calciatori con me? Non mi viene in mente nessuno che…»

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