Un bambino di cinque anni è morto in un ospedale dopo essere stato portato per un mal di pancia. La sua famiglia aveva affidato il piccolo ai medici pensando a un problema di poco conto, ma le cose sono peggiorate. La procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per chiarire le circostanze della morte, che si è verificata durante le procedure mediche. La notizia ha suscitato scalpore nella comunità locale.

Firenze, 10 maggio 2026 – Doveva essere un semplice accertamento diagnostico. Ma si è concluso in tragedia. Un bambino fiorentino di 5 anni ha perso la vita, nella notte fra venerdì e sabato, all’ ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Da capire cosa abbia provocato il decesso: ulteriori informazioni arriveranno presumibilmente dopo l’autopsia, prevista nei prossimi giorni. Secondo le prime informazioni, il piccolo, che avrebbe sofferto di frequenti episodi di mal di pancia, ma non avrebbe avuto alcuna patologia nota, era andato al Meyer per una risonanza magnetica, che avrebbe dovuto chiarire i motivi dei suoi ricorrenti dolori addominali....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tragedia in ospedale: morto bambino di 5 anni. Era entrato per un mal di pancia. Aperto un fascicolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

She pretended to be crazy to scare off a CEO on a blind date, but he fell for her on the spot

Notizie correlate

Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

Bambino di sette anni morto a Rivara, la procura apre un fascicolo e dispone l'autopsiaAffetto da una grave patologia dalla nascina, una decina di giorni prima era stato sottoposto a un intervento chirurgico La procura di Ivrea ha...

Argomenti più discussi: Brescia, precipita dal quarto piano dell'ospedale Civile: morto 35enne; Tragedia sul Garda: è morto in ospedale il ragazzo di 16 anni che si era tuffato da un pedalò senza riemergere; Brescia, dramma all’ospedale: 35enne prova a calarsi dal quarto piano, precipita e muore; Firenze, muore dopo il parto in ospedale: Procura apre indagine.