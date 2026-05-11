Magnifico L’epopea di Pesaro tra le Due Torri

Walter Magnifico ha trascorso gran parte della sua carriera sportiva con la maglia della Scavolini Pesaro, una squadra di pallacanestro. La sua storia è strettamente legata alla città e al suo palasport, situato vicino alle Due Torri. Nato e cresciuto nella zona, ha iniziato e concluso il suo percorso professionale in queste strutture, diventando un simbolo locale nel mondo dello sport.

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Magnifico. Di nome e di fatto. E’ la storia di Walter Magnifico, che ha legato una lunga carriera ai colori della Scavolini Pesaro, ma che ha cominciato e praticamente finito all’ombra delle Due Torri. Prima con la maglia della Fortitudo, poi con quella della Virtus con cui vince anche la Coppa Italia – 1997, ultimo trofeo di una carriera straordinaria –, con un allenatore d’eccezione, Roberto Brunamonti. Walter nasce a San Severo (Foggia) il 18 giugno 1961. Le cifre dicono che sia alto 209 centimetri per un peso forma di 108 chili. Che sia un predestinato lo scopre un bidello. Proprio così: è il 1971 e il collaboratore scolastico (le etichette sono cambiate) della scuola media Palmieri di San Severo capisce di trovarsi di fronte a un fenomeno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Magnifico L’epopea di Pesaro tra le Due Torri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Olimpiadi di sangue sotto le Due Torri XC Tra Le Torri: Team Sogno Veneto sul podio tra i vigneti di Farra? Cosa sapere Il Team Sogno Veneto vince l'XC Tra Le Torri a Farra di Soligo il 1° maggio.