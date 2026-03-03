Bologna si prepara alle Olimpiadi con una narrazione che mescola immagini di tramonti crepuscolari e cieli infiammati. Tra le pagine del libro ‘L’estate oscura. Olimpiadi a Bologna’, si alternano descrizioni di una città affascinante e di eventi che si sono svolti sotto le Due Torri, creando un quadro vivido di un luogo che si appresta ad accogliere grandi sfide sportive.

Bologna è un’affascinante signora. Irresistibile. Tra le pagine de ‘ L’estate oscura. Olimpiadi a Bologna ’ si rincorrono le immagini di tramonti crepuscolari e cieli infiammati. Stralci di solitudine agostana si intrecciano alle effervescenze delle competizioni sportive. Edito da Damster, il libro è il primo giallo di Andrea Bartoli, scrittore e giornalista bolognese, che traccia due mappe della città: una del presente e l’altra del futuro. Ovvero: ci sono gli appuntamenti nei caffè letterari e nelle osterie tradizionali, ma anche le quattro linee del tram. Ci sono i calici di vino rosso in via Fondazza, ma anche lo stadio olimpico del 2040. Prima ancora di essere un giallo, ‘L’estate oscura’ appare come una dichiarazione d’amore a ‘mamma Bologna’, tanto grassa quanto umana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi di sangue sotto le Due Torri

Controlli “ad alto impatto” sotto le due torri: un arresto, due denunce e 96 persone identificatePiù controlli nel centro di Bologna dopo l'ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha posto al centro la lotta alla spaccio e al...

Novità in salsa rock sotto le Due TorriÈ appena passato Capodanno, tempo di grandi feste e festeggiamenti, ma il cuore indie e rock della città che ama i piccoli e curatissimi party, batte...

Approfondimenti e contenuti su Olimpiadi di

Discussioni sull' argomento Olimpiadi di sangue sotto le Due Torri; Il partito del no sconfitto dalle Olimpiadi di Milano Cortina; Milano Cortina 2026 in 25 foto: i momenti indimenticabili delle olimpiadi invernali, dai baci rubati al lupo arrivato al traguardo; Lo stadio dell'Hockey è un'icona architettonica delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

I preservativi alle Olimpiadi hanno una lunga storiaAlle Olimpiadi invernali di Milano Cortina c’è una polemica sui preservativi che vengono distribuiti gratuitamente ai partecipanti: il 12 febbraio un atleta, rimasto anonimo, ha detto alla Stampa che ... ilpost.it

Sapete che alle Olimpiadi di Milano Cortina è possibile fare un aperitivo a base di drink coreani gratuitamente - facebook.com facebook

Dal sogno alla realtà. Si chiudono le Olimpiadi di Milano-Cortina segnando un acclamato successo per la nostra Nazione Leggi di più facebook.com/share/p/1F8TSk… x.com