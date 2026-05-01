Il 1° maggio si è svolta a Farra di Soligo la gara di cross country denominata XC Tra Le Torri, inserita nel circuito Veneto Cup. Il Team Sogno Veneto ha conquistato il primo posto, con Marco Betteo e Sabrina Rizzi che si sono distinti nella competizione tra i vigneti riconosciuti dall'UNESCO. La gara ha visto la partecipazione di diversi ciclisti provenienti dalla regione e non solo, sfidandosi su un percorso tecnico e panoramico.

? Cosa sapere Il Team Sogno Veneto vince l'XC Tra Le Torri a Farra di Soligo il 1° maggio.. Marco Betteo e Sabrina Rizzi dominano il circuito della Veneto Cup tra i vigneti UNESCO.. Marco Betteo e Sabrina Rizzi trascinano il Team Sogno Veneto sul gradino più alto del podio all’XC Tra Le Torri 2026, dopo una prestazione dominante tra i vigneti di Farra di Soligo questo venerdì 1° maggio. Il sole ha accompagnato gli oltre 400 atleti che hanno animato le colline del Prosecco, territorio protetto dall’UNESCO, impegnati nella seconda prova della Veneto Cup. Il circuito, lungo 5,2 chilometri per ogni giro, ha messo alla prova la resistenza di esordienti e master su un tracciato che alterna salite nei filari a tratti tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - XC Tra Le Torri: Team Sogno Veneto sul podio tra i vigneti di Farra

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