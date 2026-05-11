maggioranza verso il vertice sulla legge elettorale dubbi pd

La maggioranza si prepara a un vertice sulla legge elettorale, mentre il Partito Democratico esprime qualche dubbio sulla direzione da prendere. La discussione coinvolge i rappresentanti dei vari schieramenti di centrosinistra, che devono affrontare diverse questioni legate alla proposta di modifica delle norme elettorali. I dettagli dell'incontro e le posizioni espresse rimangono ancora da definire, con i partecipanti che si confrontano sulle modalità di approvazione.

I leader del centrodestra si preparano al secondo round sulla legge elettorale. E che sia a brevissimo, forse anche nelle prossime ore, o nel giro di qualche giorno, l’obiettivo è chiaro. Correggere tecnicamente alcuni aspetti della riforma - a partire dal premio di maggioranza - superare rischi o spauracchi (in primis quello di inciuci che portino ai temutissimi governi tecnici) e aprire più concretamente al dialogo con le opposizioni. A quel punto - nei desiderata del centrodestra - si potrebbe dare una sferzata alla proposta di legge (che è al centro di decine di audizioni in commissione Affari costituzionali della Camera, per tutto il mese) perché proceda spedita e in tempo per le Politiche del 2027.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Cambiare la legge elettorale perchè gli Italiani hanno capito che è il peggior governo dal dopo guerra non servirà a niente. @GiorgiaMeloni non ha più il consenso del paese. Con la matita manderemo a casa sta x.com

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