Oggi a Chigi l’incontro Meloni-Rubio Verso nuovo vertice sulla legge elettorale

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Palazzo Chigi si svolge un incontro tra la presidente del Consiglio e il senatore statunitense Marco Rubio. L'evento viene descritto come una visita di cortesia, senza dichiarazioni ufficiali o annunci di decisioni concrete. La riunione si inserisce nel quadro delle attività istituzionali e potrebbe preludere a ulteriori incontri in vista di un possibile nuovo vertice sulla legge elettorale.

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Una visita di cortesia. Così viene inquadrato a Palazzo Chigi l’incontro che si terrà questa mattina tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e Marco Rubio. Appuntamento fissato in agenda dopo i botta e risposta a distanza sull’asse Washington-Roma su diversi dossier, dai dazi all’impegno (mancato) in Iran, fino alle critiche mosse da Donald Trump al Papa. I temi sul tavolo: Iran, Libano e rapporti Roma-Washington. Il segretario di Stato americano ha visto ieri in Vaticano proprio Leone XIV e oggi, prima di raggiungere la sede del governo, si confronterà alla Farnesina col ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ad accogliere Rubio nel...🔗 Leggi su Lapresse.it

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