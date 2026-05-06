Il prossimo 15 maggio è previsto un incontro tra i rappresentanti della maggioranza politica, che si svolgerà in una sala dedicata. Durante la riunione, un esponente del partito ha sottolineato l'importanza di mantenere coerenza e coordinamento nella campagna elettorale, rifiutando l’idea di un cambiamento radicale rispetto all’amministrazione uscente. La discussione si concentra sulla strategia e sulla continuità tra i due mandati amministrativi.

"Continuità" tra l’attuale e la prossima amministrazione comunale. Altro che la "discontinuità" invocata dai vertici milanesi del Partito democratico. Il sindaco Giuseppe Sala aveva lanciato l’invito ai partiti di maggioranza in Comune di vedersi per fare il punto della situazione e, una volta definita la data, il prossimo 15 maggio, mette qualche puntino sulle i: "Le priorità? C’è da stabilire cosa si fa operativamente sulla città. Ci sono ancora un po’ di opere da finire. C’è da porre attenzione sul sociale. Io vorrei impostare tutto per una continuità tra questa e la prossima amministrazione comunale. Questa è la mia speranza. E dunque anche l’ultima fase del mandato serve per chi governa per creare i presupposti per la successiva amministrazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vertice di maggioranza il 15 maggio. Sala avvisa il Pd: servono continuità e armonia in campagna elettorale

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