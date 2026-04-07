Aprile mese della prevenzione sull' abuso di alcol | le iniziative dell' Ausl col volontariato

Ad aprile, l’attenzione si concentra sulla prevenzione dell’abuso di alcol, con diverse iniziative promosse dall’Ausl in collaborazione con le associazioni di volontariato. Questa campagna mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati all’eccesso di consumo di alcol, che in Europa causa ogni anno circa un milione di decessi. Le iniziative si svolgono in vari contesti, offrendo informazioni e supporto a chi vuole adottare comportamenti più consapevoli.

Le evidenze scientifiche confermano in modo sempre più chiaro le conseguenze negative dell’alcol sulla salute, anche in presenza di consumi considerati moderati. “L’alcol rappresenta un fattore di rischio significativo per la salute individuale e collettiva” dichiara il direttore del servizio Alcologia dell’Azienda Usl di Parma Giuseppe Fertonani Affini. “I danni legati all’uso e all’abuso di alcol hanno riflessi non solo sulla salute fisica, ma anche su quella mentale e sociale della persona. È fondamentale promuovere una cultura della prevenzione e abbattere lo stigma che ancora circonda la richiesta di aiuto. Rivolgersi ai servizi è un passo importante: dalla dipendenza si può uscire e i professionisti sono a disposizione per accompagnare le persone in percorsi di cura efficaci e personalizzati” ha concluso il direttore. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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