Il 28 marzo 2026 si svolge la XIX Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, in occasione del 68° anniversario dell’associazione promotrice. In questa giornata vengono organizzate iniziative in diverse regioni, tra cui la Campania, con eventi dedicati a informare e coinvolgere il pubblico su queste tematiche.

Nonostante le tante “conquiste” raggiunte nel tempo ancora oggi i diritti delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari continuano ad essere, in gran parte, negati Il 28 marzo 2026, in occasione del 68° anniversario dalla fondazione di Anffas, si celebra la XIX Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo. Un appuntamento che rinnova l’impegno dell’ Anffas nel promuovere informazione e consapevolezza sui temi concernenti le disabilità intellettive e i disturbi del neurosviluppo, attraverso un approccio comunicativo positivo e non pietistico, strettamente aderente a quanto sancito dai paradigmi dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo: le iniziative dell’Anffas in campania

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