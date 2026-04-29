Il Festival della Legalità propone una serie di incontri e dibattiti dedicati alla lotta contro le mafie e la criminalità. L’evento si rivolge in modo particolare ai giovani, invitandoli a diventare protagonisti attivi nel contrasto a questi fenomeni. Durante le giornate, esperti e rappresentanti delle istituzioni discutono di temi legati alla legalità e alla prevenzione. La manifestazione si svolge in diverse location della città, coinvolgendo scuole e associazioni locali.

E’ un tema difficile che oggi, più che mai, deve partire dai giovani, che ne devono diventare sentinelle. Parliamo di legalità in tutte le sue sfaccettature e di cui la nostra città diverrà tra il 6 e il 9 maggio centro nevralgico. Prende il via, infatti, la prima edizione del Festival della Legalità: quattro giornate di incontri, dibattiti e iniziative aperte a tutta la cittadinanza. E, sempre nell’ambito del Festival, dall’8 maggio al 14 giugno, a Palazzo Santa Margherita sarà allestita la mostra fotografica di Tony Gentile. Lotta alle mafie e legalità come impegno quotidiano, in particolar modo sui temi dello sport, educazione, social, cinema e giustizia: saranno questi i temi centrali della quattro giorni in programma, su cui saranno chiamati a riflettere e discutere ospiti importanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Festival della Legalità: "Incontri e dibattiti per dire no alle mafie e alla criminalità"

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