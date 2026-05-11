Nelle prime ore di questa mattina, forze dell’ordine hanno avviato un’operazione che ha portato a numerosi arresti nel territorio di Foggia. Polizia e Carabinieri stanno eseguendo una serie di misure cautelari nei confronti di soggetti ritenuti coinvolti in attività illecite legate alla mafia foggiana. Sono stati sequestrati diversi materiali e sono stati diffusi anche alcuni video che documentano l’operazione.

Alcune delle vittime erano imprenditori attivi nel settore agricolo e nell’energia. Lo sviluppo delle investigazioni permetteva anche di rinvenire diverse armi comuni da sparo e munizioni. La seconda operazione, eseguita dalla Polizia di Stato (S.I.S.C.O. di Bari e Squadra Mobile di Foggia) all’esito di indagini dirette e coordinate sempre dalla DDA di Bari, riguarda due soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di duplice omicidio volontario e detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra e comuni da sparo, con il riconoscimento dell'aggravante mafiosa nella duplice declinazione del metodo e dell'agevolazione.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mafia foggiana, raffiche di arresti: dettagli e video dell’operazione

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