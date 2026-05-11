Mafia foggiana nel mirino | 21 arresti tra omicidi ed estorsioni

Nella giornata di oggi sono stati eseguiti 21 arresti legati alla criminalità organizzata nella zona del Gargano, con accuse che riguardano omicidi e estorsioni. Le indagini hanno portato all'identificazione di diversi esponenti della mafia foggiana coinvolti in queste attività illecite. Sono state inoltre accertate le imprese locali che sarebbero state vittime di pressioni e richieste di denaro da parte dei gruppi criminali.

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? Domande chiave Chi sono gli esponenti della mafia garganica arrestati per gli omicidi?. Quali imprese locali sono state colpite dal sistema di estorsioni?. Come hanno agito le batterie mafiose per controllare l'economia foggiana?. Cosa rivelerà il Procuratore Nazionale Antimafia nella conferenza di oggi?.? In Breve 3 arresti per omicidi ad Apricena (2017) e Foggia (29 aprile).. 18 misure cautelari per estorsioni a danno di imprenditori foggiani.. Responsabili accusati per le morti di Ferrelli, Petrella e Stefano Bruno.. Conferenza stampa della Procura di Foggia prevista oggi alle ore 10:30.. All’alba di questo lunedì 11 maggio 2026, gli uomini della Squadra Mobile e della Sisco di Bari hanno condotto un’operazione massiccia che ha portato all’arresto di tre persone legate a omicidi e a ulteriori 18 misure cautelari per estorsioni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mafia foggiana nel mirino: 21 arresti tra omicidi ed estorsioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Omicidi di mafia ed estorsioni agli imprenditori: blitz all'alba, 21 arrestiTre arresti per tre omicidi, due tentativi di omicidio e altre 18 misure cautelari per molteplici episodi di estorsione ai danni di imprenditori... Faida delle Preserre Vibonesi tra le ‘ndrine Loielo e Emanuele, 15 arresti: scia di omicidi ed estorsioniÈ di 15 persone raggiunte da misura cautelare in carcere il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Vibo... Argomenti più discussi: Mafia foggiana, maxi blitz all’alba: arresti per omicidi, tentati delitti ed estorsioni; Mafia, maxi blitz tra Foggia e Gargano: arresti per omicidi ed estorsioni agli imprenditori; Terrore sul Gargano, maxi blitz antimafia: arrestati killer ed estorsori della mafia foggiana; L’ultima inchiesta di Mauro De Mauro: il prezzo della verità tra mafia e poteri occulti.