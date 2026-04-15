Nella regione calabrese è stata condotta un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 15 persone coinvolte in un’escalation di omicidi, estorsioni e traffico di armi. Le indagini hanno fatto luce su una faida tra le ‘ndrine Loielo e Emanuele nelle Preserre Vibonesi, con episodi di violenza e minacce che si sono protratti nel tempo. L’attività si è estesa anche in altre aree, evidenziando un quadro criminale complesso e radicato.

È di 15 persone raggiunte da misura cautelare in carcere il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Cosenza, Torino, Sassari, Teramo, Terni e Viterbo. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è stata eseguita nei confronti di soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidio, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso e detenzione e porto illegale di armi comuni e da guerra. Le misure sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di una lunga e articolata indagine che ha ricostruito la faida tra le ‘ndrine Loielo ed Emanuele nelle Preserre vibonesi.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Faida delle Preserre Vibonesi tra le ‘ndrine Loielo e Emanuele, 15 arresti: scia di omicidi ed estorsioni

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