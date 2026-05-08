Supplica alla Madonna di Pompei oggi 8 maggio 2026 la celebrazione con Papa Leone XIV | dove seguirla in diretta

Oggi, giovedì 8 maggio 2026, alle 12, viene celebrata la Supplica alla Madonna di Pompei con una cerimonia che vede la partecipazione di Papa Leone XIV. La preghiera verrà recitata in un momento di intenso coinvolgimento religiosi e sarà possibile seguirla in diretta. Il testo completo della supplica sarà disponibile durante l’evento, che si svolge presso il santuario dedicato alla Madonna di Pompei.

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Oggi, giovedì 8 maggio 2026, alle 12, si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei: ecco il testo integrale della preghiera e dove seguirla in diretta. Ci sarà anche Papa Leone XIV.🔗 Leggi su Fanpage.it Il Papa a Napoli, Pompei e Acerra: incontro con i fedeli in piazza del Plebiscito l'8 maggio Notizie correlate Pompei, Papa Leone XIV alla Supplica: un appuntamento di fede unico? Punti chiave Come influenzerà la visita di Leone XIV la devozione globale al Rosario? Perché la Supplica di Bartolo Longo ha una valenza politica... Leggi anche: Supplica alla Madonna del Rosario di Pompei: si recita oggi 8 maggio Altri aggiornamenti Temi più discussi: Papa a Pompei. Don Sorrentino: La Supplica una preghiera attualissima capace ancora di commuovere i cuori dei fedeli; Tra preghiere e ultimi ritocchi, l'attesa di Pompei per la visita di Leone XIV; Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo; Papa Leone, su Tv2000 in diretta la visita a Pompei e Napoli. Supplica alla Madonna di Pompei oggi 8 maggio 2026, la celebrazione con Papa Leone XIV: dove seguirla in direttaOggi, giovedì 8 maggio 2026, alle 12, si tiene la Supplica alla Madonna di Pompei: ecco il testo integrale della preghiera e dove seguirla in diretta ... fanpage.it Supplica alla Madonna di Pompei 8 maggio 2026: il testo integrale della preghiera e la diretta videoLa supplica alla Madonna di Pompei è una preghiera universale che viene recitata due volte l'anno: a mezzogiorno dell'8 maggio e la prima domenica del mese di ottobre. Essa ... ilmattino.it #Pompei custodisce due storie che convivono a poca distanza: quella dell’antica città riportata alla luce dagli scavi e quella del Pontificio santuario della Madonna del Rosario, nato nell’Ottocento attorno all’opera di san Bartolo Longo. Nel tempo la Pompei m facebook Beata Vergine Madonna di Pompei per l'intercessione di #SaBartoloLongo, ardente apostolo del Santo Rosario, fa' che possiamo tutti seguirlo come modello di vita nella vera testimonianza della fede e della carità verso tutti i bisognosi.. x.com