Cuggiono si schianta in auto contro una cappella con un quadro storico raffigurante la Madonna di Pompei

A Cuggiono, nel milanese, un’auto ha perso il controllo ed è finita contro una cappella votiva che ospitava un quadro storico raffigurante la Madonna di Pompei. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, provocando danni alla struttura e al dipinto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non ci sarebbero ferite gravi. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.

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