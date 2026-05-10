Cuggiono si schianta in auto contro una cappella con un quadro storico raffigurante la Madonna di Pompei
A Cuggiono, nel milanese, un’auto ha perso il controllo ed è finita contro una cappella votiva che ospitava un quadro storico raffigurante la Madonna di Pompei. L'incidente è avvenuto nella giornata di oggi, provocando danni alla struttura e al dipinto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’automobilista non ci sarebbero ferite gravi. La polizia sta indagando sulle cause dello schianto.
Cuggiono (Milano), 10 maggio 2026 – Esce di strada e va a schiantarsi contro una cappella votiva contente un quadro storico. Fortunatamente, senza conseguenze né per lui né per il dipinto. E’ accaduto la scorsa notte intorno alle 3.30 a Cuggiono, in via San Rocco, tratto urbano della Sp 117. Una vettura è uscita improvvisamente dalla carreggiata andando a schiantarsi contro una cappella comunale, all'interno della quale era posizionato un quadro del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei. Illeso il conducente della vettura, un giovane milanese di 22 ann i, e nessun danno particolare per l’opera. Semidistrutta invece la cappella votiva, che si trova una sorta di ampio spartitraffico fra due strade.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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