Bimbo preso a cinghiate dai genitori perché non recitava bene il Corano

Un bambino è stato colpito ripetutamente dai genitori con un cinturino perché non riusciva a recitare correttamente il Corano. L’episodio si è verificato più volte e il motivo delle punizioni è stato riferito come la difficoltà nel memorizzare i versi sacri. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti, che stanno verificando quanto accaduto. Nessuna altra informazione sui dettagli o sulle persone coinvolte è stata resa nota.

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Un bambino preso regolarmente cinghiate dai genitori. La sua “colpa”? Non saper recitare perfettamente il Corano. Addirittura, secondo la Procura, in un’occasione gli avrebbero letteralmente tappato la bocca con un nastro adesivo e lo avrebbero messo sotto il letto. Il tutto mentre la madre lo picchiava e lei, 33enne, veniva a sua volta presa a cinghiate dal marito. L’uomo avrebbe poi picchiato il figlio con il filo di un ventilatore e legato sotto il letto. Anche il fratello, secondo la ricostruzione del Corriere Adriatico, sarebbe stato vittima di gravi sofferenze inflitte da una coppia di nordafricani residenti a Macerata (l’uomo, quarant’anni, ora risulta irreperibile), accusata di maltrattamenti ai danni di due ragazzi che oggi hanno 15 e 9 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bimbo preso a cinghiate dai genitori perché non recitava bene il Corano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Donna decapitata, convalidato il fermo per Issam. "Recitava versetti del Corano"È stato convalidato il fermo e disposta la misura cautelare in carcere per Issam Chlih, il ventinovenne marocchino senza fissa dimora unico indagato... Bimbi presi a cinghiate dai genitori, il padre è irreperibile. Mamma rinviata a giudizioMcerata, 7 maggio 2026 – “Preso a cinghiate se non è in grado di recitare il Corano”, sotto accusa per maltrattamenti i genitori di due bambini di 15... Si parla di: Bimbi presi a cinghiate dai genitori, il padre è irreperibile. Mamma rinviata a giudizio; Rissa a colpi di catena, il quartiere di San Fruttuoso sconvolto: Per giorni in piazza solo i papà con i bambini. E poi ci sono i bambini della famiglia nel bosco x.com