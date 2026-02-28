Schettini voti in cambio di like | forse è il momento che la scuola riveda il modo in cui valuta i ragazzi

Vincenzo Schettini, insegnante e influencer, è al centro di polemiche per aver scambiato voti scolastici con like sui social media. La vicenda riguarda il suo comportamento in aula e sui social, dove avrebbe promosso studenti in cambio di visibilità online. La notizia ha suscitato discussioni sulla trasparenza e le modalità di valutazione nella scuola.

La vicenda di Vincenzo Schettini, il prof influencer finito al centro delle polemiche per aver promesso voti più alti in cambio di interazioni alle sue live, diventa l’occasione per interrogarsi sul significato stesso della valutazione scolastica, troppo spesso ridotta a un punteggio invece che considerata come una fotografia autentica degli apprendimenti. Fanpage.it ne ha parlato con l'insegnante Ernestina Morello, tra le principali promotrici del modello di "scuola senza voti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Voti alti in cambio di like? Schettini: “Fraintesi termini e toni. Sto valutando azioni legali”“ Se io avessi veramente costretto i miei studenti, specialmente con l’attenzione che i genitori hanno nei confronti della scuola, sarebbe arrivata...

Vincenzo Schettini e la lezione agli insegnanti: “Raccontate la materia in modo naturale, senza spocchia. Trasmettere passione, non voti”Vincenzo Schettini, con oltre 900mila iscritti su YouTube e quasi tre milioni di follower su Instagram attraverso gli account “La fisica che ci...

Schettini: Voti più alti in cambio di like? Io frainteso, mai costretto nessuno dei miei studentiIl professore, youtuber e divulgatore scientifico, noto per il progetto La fisica che ci piace interviene a seguito delle polemiche per le sue dichiarazioni ... bari.repubblica.it

Voti alti in cambio di like? Schettini: Fraintesi termini e toni. Sto valutando azioni legaliSe io avessi veramente costretto i miei studenti, specialmente con l’attenzione che i genitori hanno nei confronti della scuola, sarebbe arrivata una lamentela, una segnalazione. A scuola in questi a ... orizzontescuola.it

SANREMO | Schettini: 'Parlate con i figli, siete il campo magnetico più importante'. Il prof: "Torneranno in camera facendo finta di non sentire, ma non sarà così". #ANSA #sanremo #sanremo2026 https://ow.ly/ixEV50Ynl0P - facebook.com facebook

La musica spiegata dalla fisica Vincenzo Schettini a #Sanremo2026 Le esibizioni integrali, lo show dell’Ariston e gli extra sono su RaiPlay: bit.ly/Sanremo-2026 x.com