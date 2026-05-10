Sambenedettese ritiro in Umbria | si valuta il cambio di rotta

La squadra ha deciso di spostare il ritiro in Umbria, tra Cascia e Sarnano, per preparare la prossima stagione. La scelta della località è stata comunicata ufficialmente, senza indicazioni sui motivi. Attualmente, si sta valutando come questa decisione possa influenzare il percorso del tecnico in carica. La nuova sede sarà il punto di riferimento per le sessioni di allenamento nelle prossime settimane.

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? Punti chiave Dove si svolgerà esattamente il nuovo ritiro tra Cascia e Sarnano?. Come influirà la scelta della sede sul futuro di Boscaglia?. Chi sono i nuovi interlocutori economici per garantire il budget richiesto?. Quali giocatori in prestito integreranno l'ossatura della rosa attuale?.? In Breve Ritiro in discussione tra Cascia e Sarnano per isolare il gruppo tecnico.. Massi cerca nuovi partner economici per garantire il progetto di Boscaglia.. Candellori ed Eusepi confermati in rosa fino al 30 giugno 2027.. Iaiunese, Tataranni e Vesprini rientrano dai prestiti per completare l'organico.. La direzione sportiva della Sambenedettese definisce la nuova strategia per il ritiro precampionato nella prossima settimana, con l’ipotesi di spostare la preparazione fuori dal territorio locale verso le località umbre di Cascia o Sarnano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sambenedettese, ritiro in Umbria: si valuta il cambio di rotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Finale Coppa Italia, l’Olimpico non è più scontato, si valuta il cambio sededi Lorenzo VezzaroFinale Coppa Italia: il Consiglio di Lega valuta Reggio Emilia o Parma per evitare scontri ed emergenze sicurezza La Coppa Italia... Leggi anche: Avellino, Ballardini si presenta: "Voglio un cambio di rotta per risollevare la squadra"