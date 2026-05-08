Il Papa incontra il parroco di Roccamorice | Le vostre montagne sono il Paradiso
Il parroco di Roccamorice ha incontrato il Papa in Vaticano giovedì 7 maggio. Durante l'incontro, il parroco ha riferito che il Papa ha commentato le montagne del suo paese dicendo che sono il Paradiso. La visita si è svolta in un clima di rispetto e cordialità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione o sulle eventuali dichiarazioni rilasciate.
Il parroco di Roccamorice, don Gianmarco Medoro, incontra Papa Leone XIV. L'iniziativa si è svolta in Vaticano, giovedì 7 maggio. Lo fa sapere il Comune, che condivide la notizia "con profonda gioia"."Un momento intenso e carico di spiritualità - si legge in una nota del municipio - durante il.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie correlate
Libano, parroco ucciso sotto le bombe: il dolore del Papa e la tristezza del cardinale ZuppiPadre Pierre El Raii, sacerdote maronita di Qlayaa, è morto mentre soccorreva un parrocchiano ferito dopo un raid.
“Ho sentito le vostre preghiere. Mi sento bene, forte, sono emozionata, ovviamente un po’ nervosa”: Celine Dion torna sul palco con 10 eventi a Parigi – IL VIDEOGli indizi c’erano tutti e i cartelloni sparsi in tutta la città di Parigi aveva riacceso più di una speranza per un ritorno sulle scene di Celine...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Il Papa incontra il 7 maggio il segretario di Stato Usa, Marco Rubio; Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, gli Usa: Relazioni solide, impegno comune per la pace; Papa Leone XIV incontrerà il segretario di Stato USA Rubio a Roma il 7 maggio; L'Inter incontra Papa Leone XIV.
Il Papa incontra il parroco di Roccamorice: Le vostre montagne sono il ParadisoLeone XIV riceve in Vaticano don Gianmarco Medoro, che mostra al pontefice le foto della Maiella e dell'eremo di Santo Spirito ... ilpescara.it
Il Papa incontra il Tempio della carità. La testimonianza di Nicoletta BarbatoNella casa famiglia intitolata a Giovanni Paolo II, a due passi dal santuario, insieme con suo marito Angelo accudiscono tre bambini in affido. Domani attendono la benedizione di Leone ... famigliacristiana.it
Papa Leone XIV incontra, nella Sala Trapani del Santuario, le Opere di carità del Santuario. "Oggi, Padre Santo- ha detto l'Arcivescovo di Pompei nelle sue prime parole rivolte a Papa Leone - il benvenuto glielo dà una rappresentanza di bambini, di ragazzi e facebook
Papa Leone incontra Rubio, lo scambio dei regali: una penna di legno d'ulivo e un pallone da football americano #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com