Il Papa incontra il parroco di Roccamorice | Le vostre montagne sono il Paradiso

Il parroco di Roccamorice ha incontrato il Papa in Vaticano giovedì 7 maggio. Durante l'incontro, il parroco ha riferito che il Papa ha commentato le montagne del suo paese dicendo che sono il Paradiso. La visita si è svolta in un clima di rispetto e cordialità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione o sulle eventuali dichiarazioni rilasciate.

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