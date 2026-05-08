Il Papa incontra il parroco di Roccamorice | Le vostre montagne sono il Paradiso

Da ilpescara.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il parroco di Roccamorice ha incontrato il Papa in Vaticano giovedì 7 maggio. Durante l'incontro, il parroco ha riferito che il Papa ha commentato le montagne del suo paese dicendo che sono il Paradiso. La visita si è svolta in un clima di rispetto e cordialità. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione o sulle eventuali dichiarazioni rilasciate.

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Il parroco di Roccamorice, don Gianmarco Medoro, incontra Papa Leone XIV. L'iniziativa si è svolta in Vaticano, giovedì 7 maggio. Lo fa sapere il Comune, che condivide la notizia "con profonda gioia"."Un momento intenso e carico di spiritualità - si legge in una nota del municipio - durante il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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