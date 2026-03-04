La Stampa cambia padrone | addio Agnelli dopo 100 anni

La proprietà de La Stampa sta per passare a nuovi proprietari dopo oltre un secolo di gestione da parte della famiglia Agnelli. La decisione rappresenta il primo cambio di proprietà dalla nascita del quotidiano. La modifica avviene in un momento di trasformazioni nel settore dell’editoria. L’operazione coinvolge diverse figure imprenditoriali e si concretizza attraverso un accordo formale.

La proprietà de sta per cambiare mani in un'operazione che segna la fine di un secolo di gestione della famiglia Agnelli. Il gruppo Gedi, controllato dalla holding Exor, ha firmato il contratto preliminare con il gruppo Sae per trasferire il controllo del quotidiano torinese. L'accordo ufficiale prevede che il perfezionamento dell'operazione si realizzi entro il primo semestre del 2026, sottoponendo la cessione alle necessarie procedure burocratiche e sindacali previste dalla legge. Si tratta di un passaggio storico per una testata rilevata originariamente nel lontano 1926. Un secolo di storia che si chiude Per cento anni esatti, la famiglia Agnelli-Elkann ha diretto le sorti del giornale torinese attraverso la sua holding Exor. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni. Il comunicato ufficiale e tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Gedi (Exor) cede La Stampa al gruppo Sae, gli Agnelli lasciano dopo ben 100 anni di storia.

Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anniAGI - Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta oggi all'età di 100 anni.