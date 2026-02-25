Editoria | Bonelli ' difendere stampa libera garanzie per La Stampa'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Quotidiani come La Stampa e la Repubblica, che hanno rappresentato presìdi fondamentali di informazione e quindi di democrazia nella storia del nostro Paese, rischiano la chiusura. Non si tratta solo di tutelare i posti di lavoro dei giornalisti, ma di garantire la qualità della nostra democrazia, perché tra informazione e democrazia esiste un legame stretto". Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, a margine della conferenza stampa 'La Stampa non si svende'. "Chiediamo trasparenza sugli acquirenti e garanzie sull'autonomia delle testate e dei giornalisti. In una fase storica segnata da una crescente concentrazione del potere mediatico nelle mani del governo e della destra — sia nel servizio pubblico radiotelevisivo sia nelle televisioni private e in alcune testate riconducibili al deputato della Lega Angelucci, proprietario di Libero, Il Giornale e Il Tempo — non possiamo permettere che giornali che rappresentano un punto di riferimento storico per l'informazione vengano indeboliti o scompaiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

