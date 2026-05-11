M5S a Vinchiaturo | assemblea per il programma Nova verso il 2027

A Vinchiaturo si è svolta un'assemblea del Movimento 5 Stelle dedicata al programma Nova in vista delle elezioni del 2027. Durante l'incontro sono state discusse le modalità di utilizzo del metodo Open Space per sviluppare le proposte elettorali. Sono stati inoltre annunciati i nuovi coordinatori provinciali per le aree di Campobasso e Isernia. La riunione ha coinvolto diversi attivisti e rappresentanti locali del movimento.

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? Domande chiave Come influenzerà il metodo Open Space il programma elettorale del 2027? Chi sono i nuovi coordinatori provinciali di Campobasso e Isernia? Perché le esigenze del Molise differiscono dai modelli politici lombardi? Come funzionano i bus gratuiti per raggiungere l'assemblea a Vinchiaturo??? In Breve Antonio Federico guida il Molise con i nuovi coordinatori Monaco e Panichella. Metodo Open Space con tavoli tematici per scrivere il programma elettorizio. Bus gratuiti collegano T .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S a Vinchiaturo: assemblea per il programma Nova verso il 2027 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate M5S a Vinchiaturo: il progetto Nova per ascoltare il Molise?? Cosa scoprirai Come influenzeranno le proposte di Vinchiaturo il programma nazionale di Conte? Quali percorsi bus gratuiti collegheranno i comuni... Ercolano, il M5S lancia “NOVA”: confronto aperto al MAV per il programma 2027Ercolano, il M5S porta al MAV “NOVA”: incontro pubblico verso il programma 2027 La provincia di Napoli si prepara a vivere una giornata di...