Auto rubata ritrovata dalla polizia provinciale e restituita al proprietario

Nelle ore precedenti, un’auto rubata è stata individuata e recuperata dalla Polizia Provinciale di Caserta lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio di Lusciano. L’intervento degli agenti ha consentito di trovare il veicolo e di restituirlo al proprietario. Le forze dell’ordine continuano a svolgere attività di controllo per contrastare i reati legati ai furti di automobili.

Un’auto rubata nelle ore precedenti è stata rinvenuta e recuperata lungo la Strada Provinciale 335, nel territorio di Lusciano, grazie all’intervento della Polizia Provinciale di Caserta impegnata nelle ordinarie attività di vigilanza.Si tratta di una Alfa Romeo MiTo risultata sottratta poco.🔗 Leggi su Casertanews.it

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