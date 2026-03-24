Auto rubata nel casertano ritrovata dai carabinieri dopo poche ore

Nella provincia di Caserta, un'auto rubata è stata trovata pochi ore dopo il furto. La vettura, una Volvo XC60, era stata sottratta a Sessa Aurunca e successivamente ritrovata a Ceprano, nel Frusinate. I carabinieri della Compagnia di Pontecorvo hanno individuato il veicolo vicino all’abitazione di un uomo di 51 anni, che è stato denunciato per ricettazione.

Auto rubata a Sessa Aurunca e ritrovata a Ceprano, nel frusinate. Si è conclusa con la denuncia di un 51enne per ricettazione l’operazione dei carabinieri della Compagnia di Pontecorvo che hanno rinvenuto la vettura, una Volvo XC60, nei pressi dell’abitazione dell’uomo. Come riferito dai colleghi di FrosinoneToday, tutto inizia quando un cittadino di Sessa Aurunca si reca dai carabinieri per denunciare l’avvenuto furto della sua auto, lasciata parcheggiata in strada e rubata nel corso della notte. Le immediate indagini dei carabinieri hanno permesso di tracciare il segnale del gps installato sul veicolo, ricostruendo il percorso verso il Lazio. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Insegnante minacciata dai genitori in classe nel casertano: intervengono i carabinieri dopo il malore. Scatta la denuncia in ProcuraIn provincia di Caserta, due genitori minacciano una docente dopo un rimprovero alla figlia. Beccato dai carabinieri a bordo di un’auto rubata: 44enne denunciato per ricettazioneI carabinieri del nucleo radiomobile hanno rintracciato e recuperato un'auto rubata poco prima in via Torresino, nel quartiere Cibali. Altri aggiornamenti su Auto rubata Temi più discussi: Fermati con auto rubata e arnesi da scasso: due arresti nel Casertano; Fermato mentre gioca alle slot con droga e le chiavi dell'auto rubata; Furto di auto Isernia: due ladri nella rete dai carabinieri - isNews; Frosinone, inseguimento in centro città: marocchino alla guida di auto rubata fermato dalla polizia. Fermato mentre gioca alle slot con droga e le chiavi dell'auto rubataObbligo di presentazione alla pg per un 63enne di Portico di Caserta. L'amico albanese bloccato dopo la fuga con spogliarello nei campi ... casertanews.it Nel Casertano la discarica delle auto rubate: le carcasse tra spazzatura e amiantoUna delle auto era stata rubata a Pozzuoli a dicembre, un'altra era scomparsa a fine gennaio: entrambe erano finite in un terreno abbandonato a Castel Volturno, insieme a decine di altre carcasse, a ... fanpage.it Belpasso: auto rubata in fiamme, sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, ieri sera, sulla Strada Provinciale 160, fra Belpasso e Nicolosi, per una macchina in fiamme. I pompieri giunti sul posto hann - facebook.com facebook Solidarietà a Barletta: una concessionaria regala un'auto alla famiglia di Mattia, bimbo disabile a cui era stato rubato il mezzo necessario per le cure mediche x.com