L' Us Città di Fasano cede in casa contro la Paganese e saluta i play-off

L'Us Città di Fasano ha concluso la stagione 20252026 con una sconfitta in casa contro la Paganese, finita 1-2 dopo i tempi supplementari. La partita si è disputata allo stadio “Vito Curlo” e ha deciso l'eliminazione della squadra dalla semifinale dei play-off. Non ci sono state altre gare successive, e la squadra ha quindi terminato il percorso competitivo in questa fase.

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