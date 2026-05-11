L' Us Città di Fasano cede in casa contro la Paganese e saluta i play-off
L'Us Città di Fasano ha concluso la stagione 20252026 con una sconfitta in casa contro la Paganese, finita 1-2 dopo i tempi supplementari. La partita si è disputata allo stadio “Vito Curlo” e ha deciso l'eliminazione della squadra dalla semifinale dei play-off. Non ci sono state altre gare successive, e la squadra ha quindi terminato il percorso competitivo in questa fase.
FASANO - Termina la stagione 20252026 dell'Us Città di Fasano, che al “Vito Curlo” perde per 1-2 dopo i tempi supplementari contro la Paganese, fermando il proprio percorso nella semifinale dei play-off.La squadra campana approccia bene all'incontro, andando al tiro al 2' con Pierdomenico da.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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