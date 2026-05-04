Nel match di ieri, la squadra di Fasano ha ottenuto una vittoria netta contro la Paganese con il punteggio di 6-0. Durante la partita, Corvino ha segnato una tripletta in modo rapido, contribuendo in modo decisivo ai risultati finali. Nel primo tempo, un intervento difensivo ha impedito alla Paganese di ridurre il divario, mantenendo il punteggio invariato fino all’intervallo. La squadra di Fasano si avvicina così alle posizioni di vertice e ai playoff.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Corvino a segnare una tripletta così veloce?. Chi ha impedito alla Paganese di accorciare le distanze nel primo tempo?. Perché il Martina mantiene il vantaggio in classifica nonostante la sconfitta?. Come influirà questo risultato sulla semifinale al Vito Curlo?.? In Breve Corvino segna una tripletta con gol al 25’, 36’ e 53’ minuto.. Penza apre il punteggio al 14’, seguito da Pinto al 44’ e Banegas al 86’.. Piras compie diverse parate decisive tra il 27’ e il 34’ del primo tempo.. Il Fasano affronterà il Martina domenica prossima per la semifinale al Vito Curlo.. Il 6-0 dell’US Città di Fasano sulla Paganese al termine della regular season della Serie D-Girone H sancisce il raggiungimento del secondo posto in classifica per i biancazzurri.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fasano travolge la Paganese 6-0: secondo posto e play-off in corsa

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